Castellammare. Addio a Nadio De Rosa, il commerciante morto di Covid amato da tutti

Castellammare di Stabia ( Napoli ) L’addio sarà in Cattedrale. Un saluto a Nadio De Rosa, il commerciante morto di Covid a 75 anni, che da questa mattina piangono in tanti a Castellammare. Era in ospedale da settimane. Ma poi il suo cuore si è fermato. Contagiato dal Covid a dicembre, le sue condizioni erano rapidamente peggiorate. Necessario il trasferimento in ospedale al Cotugno, dove ha provato a superare i danni provocati dal virus. Giovedì mattina, alle 10,30, la famiglia ha voluto, però, una cerimonia per ricordare l’uomo stimato da tanti e apprezzato per la sua vitalità. Durante il ricovero nell’ospedale specializzato nella lotta al virus a Napoli è rimasto in isolamento, come tutti i pazienti Covid e senza potere avere vicino nessuno dei suoi familiari. Sempre sorridente e di una gentilezza di altri tempi, la sua attività per la città ha caratterizzato gli ultimi anni della sua vita. Castellammare è a lutto per la sua scomparsa. In giornata una nota dell’Ascom in ricordo del socio tra i più attivi. Agli amici il messaggio della moglie: “Carissimi e’ finita così la nostra speranza. Grazie ancora per tutto l’affetto che ci avete mostrato in questo periodo. Ci vedremo, senza neanche poterci abbracciare, giovedì alle ore 10.30 in Cattedrale per salutare Nadio”. Più di quaranta le vittime del Covid dall’inizio dell’epidemia che, tra gli stabiesi, ha fatto contare un numero alto di contagi e morti soprattutto nella seconda ondata.