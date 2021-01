Capri, stop al traffico alla Marina: partono lavori di restyling. I dettagli in un articolo di Metropolis a firma di Marco Milano. A Capri lavori a Marina Grande, stop al traffico.

E’ stata disposta la chiusura al traffico veicolare di via Cristoforo Colombo, la strada che confina con il molo isolano e attraversa il borgo marinaro. La limitazione è stata applicata nel tratto compreso con piazza Fontana, la “piazzetta” dirimpettaia il molo Banchinella, il secondo approdo dell’isola azzurra. L’ordinanza si è resa necessaria «vista la pericolosità del basolato» e a seguito una nota «in cui si comunica la ripresa dei lavori e si richiede la chiusura dell’attraversamento della via Colombo». Il divieto sarà in vigore sino al termine dei lavori, mentre per il servizio sostitutivo di autobus della funicolare è stato stabilito che dovrà cambiare il consueto itinerario e «dovrà procedere, da e per Capri centro, in direzione Provinciale Marina Grande in quanto la via comunale Don Giobbe Ruocco non risulta raggiungibile dal sito di stazionamento degli autobus in questione ». Alla ditta è stato dato incarico – oltre ad allestire il cantiere con barriere protettive e segnaletica – anche di posizionare apposita segnaletica di avviso del divieto di attraversamento di via Cristoforo Colombo anche all’inizio ed alla fine della via provinciale Marina Grande e della via Don Giobbe Ruocco. Intanto a proposito di sicurezza e stop alla circolazione ci sarà il blocco del transito ai carrelli elettrici in corrispondenza dell’uscita da scuola dei bambini.

L’assessore alla pubblica istruzione di Capri Anna De Simone, ha annunciato «scuole aperte ma in massima sicurezza». In una nota la De Simone ha rivolto «un appello alla collaborazione affinché venga garantito in sicurezza l’uscita dei bambini dalla scuola IV Novembre». È stato specificato che «si intende limitare qualsivoglia assembramento, soprattutto tra i genitori in attesa, e bloccare il transito di carrelli elettrici durante l’uscita dei bambini».