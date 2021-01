Capri: riprende nella chiesetta di Sant’Anna la distribuzione dei generi alimentari

Capri. Il Comune di Capri, Delega al Volontariato, le Parrocchie di Capri, la San Vincenzo de Paoli e l’Ascom Capri, firmatarie del protocollo di collaborazione “Emergenza Covid19 Capri”, comunicano attraverso una nota stampa che da martedì 19 gennaio riprenderà a Capri presso la chiesetta di Sant’Anna in via Madonna delle Grazie la distribuzione dei generi alimentari. “Si comunica, altresì, che la distribuzione dei generi alimentari – è scritto nel comunicato – avverrà unicamente nei giorni di martedì e giovedì dalle 10 alle 12”. Per informazioni e richieste è possibile rivolgersi alla San Vincenzo de Paoli, ente preposto a ciò nell’ambito del protocollo di collaborazione “Emergenza Covid19 Capri”, al numero 081 837 0008 dalle 17 alle 18,30 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. “Ringraziamo, sin d’ora, tutti per la preziosa collaborazione a questa importante iniziativa sul territorio”, conclude la nota.