Capri, restyling della strada provinciale: stop al transito per due giorni. Chiuso al traffico un tratto di strada della provinciale per Marina Grande. Il Comune ha comunicato che oggi e domani dalle ore 9 alle 17 lungo una parte dell’arteria che collega il centro con il porto, si potranno verificare dei disagi alla circolazione a seguito di lavori stradali straordinari. Per tutta la durata dei lavori è stato spostato il capolinea dei bus mentre le corse “dirette” da Marina Grande ad Anacapri e viceversa transiteranno per via Don Giobbe Ruocco.

Fonte Metropolis