Capri Press elegge Pascal Vicedomini personaggio dell’anno 2020

L’agenzia di comunicazione e stampa Capri Press, ha eletto personaggio dell’anno 2020, Pascal Vicedomini. Il giornalista e Producer artistico che anche quest’anno in piena pandemia ha portato il nome dell’isola azzurra alla ribalta internazionale e dei media con la 25ma edizione di Capri Hollywood. Il Festival cinematografico che si tiene a fine dicembre/ inizio gennaio a Capri dal 1995, e trasforma l’isola in un vero e proprio set da Oscar. Il riconoscimento a Vicedomini si legge nella motivazione è quello di essere ancora una volta riuscito a coinvolgere nella kermesse tutto lo star system internazionale e i grandi nomi del cinema italiano che hanno partecipato al Festival attraverso la piattaforma digitale My Movies, e centinaia di dirette sui vari social, dove sono intervenuti gli ospiti. Da Paul Haggis a Francesco De Gregori, da Gabriele Salvatores a Fiorello, da Gianfranco Rosi a Salvatore Esposito, fino alla grande stella del cinema internazionale Sophia Loren, migliore attrice per la sua interpretazione nel film “La vita davanti a sé” diretta dal figlio Edoardo Ponti. Il grande merito del producer Vicedomini è stato questa volta nella capacità di ottenere il pieno delle visualizzazioni con la prima versione di Capri Hollywood in digitale, tramite proiezioni di film e corti visibili fino al 2 gennaio sulla piattaforma My Movies che concorreranno ai Golden Globe ed agli Oscar. L’edizione di Capri Hollywood in digitale nella sua 25ma edizione, ha permesso di rinsaldare il legame tra l’isola dei sogni e la fabbrica dei sogni ovvero il cinema.

