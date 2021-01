Capri, la Funicolare assume 8 autisti ​per il servizio sostitutivo su gomma

Trasporti a Capri. “Sippic Funicolare di Capri” assume otto autisti per implementare il servizio sostitutivo, intanto continuano le segnalazioni sul fronte dei collegamenti marittimi dopo le polemiche degli ultimi giorni. La “Sippic Funicolare di Capri” ha comunicato “all’utenza ed alla cittadinanza di aver implementato il servizio sostitutivo con l’assunzione di otto propri autisti, tutti capresi, di cui sette con contratto a tempo determinato”.

La delegazione dell’isola di Capri dell’Unione Nazionale Consumatori aveva di recente chiesto alle aziende che si occupano sull’isola azzurra del servizio di trasporto pubblico di intensificare frequenza e numero delle corse che collegano attraverso la mobilità interna i vari punti della terra dei Faraglioni. Un’istanza che era giunta a seguita di numerosi “reclami” che erano stati raccolti dal delegato isolano dell’Unione Consumatori Teodorico Boniello sulla necessità da parte dei viaggiatori di poter usufruire di più mezzi di trasporto in particolare in alcune fasce orarie cosiddette “di punta”. In questo senso c’era stato uno scambio di corrispondenze tra le aziende di trasporto e l’Unione Consumatori ed a quest’ultima era stato anche chiesto di far pervenire eventuali segnalazioni da parte dell’utenza. Teodorico Boniello aveva fatto presente che in particolare la fascia del mattino che coincide con lo sbarco di pendolari e lavoratori ma anche le ore di metà giornata erano quelle particolarmente gettonate in fatto di collegamenti interni.