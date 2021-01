Capri candidata al premio Oscar del turismo 2021. L’isola azzurra, insieme a Roma e Firenze, risulta tra le 20 località candidate al titolo di European Best Destination 2021. A “sfidarsi” le principali mete turistiche europee che sino al 10 febbraio saranno votate dai viaggiatori, vacanzieri e “tifosi” delle “squadre” in gara on line sul portale che ha messo in palio il trofeo, ovvero l’omonima organizzazione indipendente di Bruxelles che promuove il turismo, in un network collaborativo con gli uffici del turismo di tutta l’Europa e con la rete Eden creata dalla Commissione europea.

A rappresentare l’Italia, Capri, Roma e Firenze che si contenderanno il titolo con Parigi, Vienna, Gand, e le isole Canarie, località selezionate dalla giuria centrale. Una “finalissima” che è motivo di soddisfazione per l’isola dei Faraglioni che figura tra i 20 posti turistici più ambiti d’Europa. La vincitrice dell’Oscar del turismo porterà in dote oltre al titolo per il 2021 anche una campagna di promozione per tutto l’anno sul portale e sui canali social di European Best Destination e sui siti web più visitati specializzati nel settore terziario e con una minuziosa copertura mediatica.