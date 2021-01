Capri, balcone con vista sui delfini: “Passano di qui tutti i giorni”. Un balcone sul mare azzurro. Con vista privilegiata sul transito quasi quotidiano dei delfini. Il fotografo Antonello D’Agostino racconta un piccolo grande privilegio: l’affaccio del bed and breakfast di famiglia “Punta Vivara” su Marina Grande, a Capri, regala il passaggio di un branco di tursiopi che arrivano dai Bagni di Tiberio, lambiscono il porto e si dirigono verso Punta Campanella, il promontorio della dirimpettaia penisola sorrentina. I suoi scatti raccontano, così, l’incanto della biodiversità del mare caprese: del resto, come ha sottolineato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, è già ampiamente avviato l’iter per l’istituzione di un’area marina protetta che si sviluppi lungo l’intero perimetro dell’isola azzurra. Anche per proteggere, tutelare e raccontare le sette specie di cetacei che vi transitano, naturalmente.

di Pasquale Raicaldo, la Repubblica