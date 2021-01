Capodanno a Napoli e provincia: nel 2021 “solo” otto feriti dai botti

“Solo” 8 feriti, perché dovrebbero essercene zero, ma è pur sempre record storico a Napoli e provincia: sono stati infatti soltanto otto i feriti (tutti maggiorenni e nessuno in pericolo di vita) quest’anno, tre nel capoluogo e cinque nell’hinterland per i fuochi d’artificio che sono durati almeno 45 minuti.

Lo scorso anno ci furono 48 feriti nel Napoletano. Il più grave è una donna a ferita alla testa da un proiettile vagante esploso mentre si trovava a casa dell’anziana madre a Mugnano (Napoli). Si era affacciata al balcone quando è stata raggiunta dal colpo che l’ha ferita all’occipite: ricoverata all’ospedale Cardarelli, sarà operata nei prossimi giorni per estrarre il proiettile. Un trentenne di Camposano, nel Nolano, alle 4,30 ha raccolto un petardo da terra che è esploso subito dopo: sarà denunciato per violazione del coprifuoco. Oltre alla donna, è solo uno il ferito che ha avuto necessità di ricovero: un uomo di 57 anni per lo sfacelo di una mano.