Campania zona gialla: il comune di Positano ricorda le regole

La Campania è zona gialla da oggi 16 gennaio. Il Comune di Positano, attraverso un post Facebook, ricorda ai cittadini le nuove regole del Dpcm. Ecco il post:

Fino al 15 febbraio divieto di spostamenti tra le Regioni, salvo per motivi urgenti di salute, di lavoro.

Coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 05.00.

Solo nella propria regione, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito una volta al giorno, fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Le attività di ristorazione sono consentite dalle ore 5 alle ore 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato l’asporto per bar, che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25, e il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Sono aperte le attività commerciali al dettaglio e le attività inerenti ai servizi alle persone ma sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.