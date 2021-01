Campania. Scuola: dal 7 si comincia in DAD, per la presenza in ordine sparso. In Campania si è deciso: le scuole in presenza riapriranno a partire da lunedì 11 gennaio 2021. Questa sarà la data in cui gli alunni della scuola dell’infanzia e delle prime due classi della scuola primaria potranno tornare in aula.

A partire dal 18 gennaio sarà valutata dal punto di vista epidemiologico generale, la possibilità del ritorno in presenza per l’intera scuola primaria, e successivamente, dal 25 gennaio, per la secondaria di primo e secondo grado.

Sia chiaro però: si parla del rientro a scuola in presenza.

Resta, infatti, confermato che per quanto riguarda la DAD (Didattica a distanza) anche in Campania le lezioni riprenderanno regolarmente il 7 gennaio.