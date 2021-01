Campania, ritorno a scuola. Ecco l’ordinanza di De Luca

Campania. COVID-19, ORDINANZA n. 1 del 05/01/2021: RITORNO GRADUALE “IN PRESENZA” DALL’11 GENNAIO – ECCO L’ORDINANZA

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l’Ordinanza n. 1 del 05/01/2021 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la gestione epidemiologica da COVID-19: Disposizioni concernenti l’attività didattica sul territorio regionale.

Il 7 e 8 gennaio non riprenderanno le lezioni in presenza in nessuna classe della scuola in Campania, mentre gli asili pubblici e privati e prima e seconda elementare riprenderanno dall’11 gennaio.

Nell’ordinanza si specifica che fino al 17 gennaio restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima e dalla seconda e che dal 7 al 24 gennaio restano sospese le attività didattiche in presenza nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Scarica l’ordinanza

https://bit.ly/2Lrsjsr