Campania, presidente Eav scrive a De Luca: “Servono vaccini anche a noi”

Campania. Il Presidente di Eav Umberto De Gregorio ha scritto al Presidente Vincenzo De Luca la lettera che segue:

“Caro Presidente

nei criteri di selezione dei cittadini italiani ai fini della vaccinazione anticovid, risulta del tutto assente la categoria degli addetti al Trasporto Pubblico Locale. Eppure si tratta di una categoria, in particolare quella esposta in prima linea nel contatto con il pubblico (autisti, capotreni, controllori ecc.), che ha dato un contributo importante nella crisi pandemica per un servizio pubblico essenziale che non si è mai fermato.

Le chiedo quindi di verificare la possibilità di inserire, tra le categorie a rischio da sottoporre quanto prima alla vaccinazione anticovid, anche quella dei dipendenti del trasporto pubblico locale, anche al fine di poter garantire nei prossimi mesi la continuità del servizio”.