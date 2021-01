Campania, piano regionale per il trasporto scolastico . Oltre 320 mila corse aggiuntive Il servizio di trasporto pubblico locale, in vista delle riaperture delle scuole superiori, è stato incrementato in tutte le province della Campania, d’accordo con le Prefetture.

A renderlo noto Luca Cascone, Consigliere e Presidente della IV Commissione (Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici) della Regione Campania.

Saranno ben 449 i bus aggiuntivi reperiti da NCC e 200 mezzi riassegnati e riprogrammati ad hoc dalle aziende per il trasporto scolastico, oltre 320mila corse aggiuntive, più di 26milioni di euro investiti.

Sui nodi più critici dove potranno crearsi assembramenti – quali le fermate per i servizi su gomma- i Comuni che lo riterranno necessario potranno chiedere l’attivazione della Protezione civile comunale alla Regione che garantirà la copertura per pagare l’attività.

Abbiamo inoltre incontrato le aziende del trasporto su ferro (Eav, ANM, Trenitalia) per attenzionare e potenziare il controllo nelle stazioni principiali onde evitare gli assembramenti nelle ore più critiche.

“Un grande sforzo collettivo per scongiurare un impatto critico sui trasporti, con capienza dimezzata, alla ripresa delle lezioni in presenza degli studenti delle superiori – ha dichiarato Cascone-. Siamo pronti a monitorare l’andamento del programma e a lavorare su ulteriori interventi e correttivi possibili per far si che i nostri ragazzi e i lavoratori pendolari usufruiscano di un servizio efficiente e sicuro”.