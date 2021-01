Scuola in Campania: medie in classe il 25 gennaio. Superiori dal 1° febbraio

Nel caos della riaperture delle scuole dopo le feste di Natale (in pratica ogni regione è andata in ordine sparso) sono ancora una volta i giudici a mettere un punto fermo. La notizia arriva oggi dalla Campania con un pronunciamento del Tar che ha deciso il rientro in classe degli studenti delle superiori e delle medie entro il 1° febbraio con una modalità “integrata”. De Luca ha firmato l’ordinanza n. 3 che consente da lunedì 25 gennaio la ripresa delle lezioni in presenza per le scuole medie e che stabilirà i dettagli della ripresa “integrata” delle superiori dal 1° febbraio.