Campania: la Dad e le proteste

Abbiamo già dedicato molti articoli al problema della scuola e della DAD. Ora parliamo delle proteste e dei tanti coordinamenti nati su Facebook nelle diverse zone del salernitano e del napoletano che portano avanti le loro ragioni con proteste, specie sotto forma di flashmob. Pontecagnano, Salerno, Portici, Napoli hanno organizzato: lezioni all’aperto, proteste simboliche con gli zaini degli allievi per terra davanti le sedi delle istituzioni, banchetti delle elementari portati in piazza con matite spezzate a simbolo delle scuola spaccata (divisa per fasce, in presenza al 50%, con lezioni solo su Zoom) per colpa della politica nazionale o regionale. Proteste succedutesi a dicembre e che continuano anche a gennaio con il protrarsi della confusione sulle diverse soluzioni per la scuola. A queste proteste hanno partecipato insegnanti, studenti, genitori: tutti coloro che lavorano e vivono la scuola.

A Napoli il 4 gennaio a Piazza Mazzini c’è stato un blocco stradale, e una protesta con cartoncini con immagini di bimbi che suonano strumenti musicali e uno striscione “Se la scuola non apre semaforo rosso”. Organizzato dal movimento “Usciamo dagli schemi”.

La Campania è l’unica regione italiana con le scuole chiuse da metà ottobre, e con soluzioni ancora non trovare. Quando finirà questo scempio e questa rovina per un’intera generazione di studenti che hanno perso, per ora solo un anno, della loro vita scolastica e tutto quello che questo significa in esperienze, socializzazione, formazione di buoni cittadini che avviene solo col contatto con gli altri? La domanda rimane ancora senza risposta…