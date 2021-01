Campania, De Luca non cambia idea ed accelera sull’idea delle card per i vaccinati: a cosa serviranno.

Vincenzo De Luca non cambia idea, ed anzi accelera sull’idea delle “card” per i vaccinati al Coronavirus in Campania. Nella consueta diretta Facebook del venerdì, il presidente della regione Campania ha ribadito la sua intenzione di rilasciarla in tempi brevi e che anzi è già stata messa in produzione. Una card che sarà disponibile per i cittadini campani che si sottoporranno alle vaccinazioni, che proseguono senza sosta.

“Questa è la card per i vaccinati, l’abbiamo già messa in produzione”, ha spiegato Vincenzo De Luca in diretta su Facebook, “e la consegneremo a 4,2 milioni di cittadini della Campania. Non si tratta di un privilegio, ma di un servizio in più che diamo a chi lo vuole e nel rispetto della privacy”, ha sottolineato il presidente regionale. “Grazie al chip presente sulla card, sarà anche possibile fare prenotazioni sui treni dell’Alta Velocità o andare in ospedale senza dover fare in tampone e tante altre mille cose. La tessera è collegata alla piattaforma sanitaria della Regione ed è del tutto anonima”, ha spiegato ancora De Luca.

La card, insomma, non sarò un “beneficio” o un “privilegio”, ma sarà possibile ottenerla semplicemente chiedendola. Per utilizzarla, ha spiegato ancora De Luca, “basterà avvicinare il chip, che si trova sul retro della carta, a qualunque cellulare per avere la conferma dell’avvenuta vaccinazione. Si potrà saperlo in un secondo perché questa tessera è collegata alla piattaforma sanitaria regionale, non può essere vista da nessuno al di fuori della piattaforma sanitaria ed è del tutto anonima, certifica solo l’avvenuta vaccinazione quindi nessuna violazione della privacy. È un altro elemento di eccellenza campana”, ha proseguito De Luca, per poi aggiungere in tono polemico: “vi prego di non parlarne molto, se no va a finire che scatenano un’altra campagna di sciacallaggio. Metteteci sempre all’ultimo posto delle graduatorie nazionali, vi prego trattateci male, così stiamo tranquilli”, ha concluso De Luca.

Fonte Fanpage