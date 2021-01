Campania, Anas: al via i lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto ‘UFITA’ sulla SS90 “delle Puglie”, Avellino

CAMPANIA, ANAS: AL VIA I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL VIADOTTO ‘UFITA’ SULLA SS90 “DELLE PUGLIE”, IN PROVINCIA DI AVELLINO

interventi per un investimento complessivo di 4,5 milioni di euro;

l’attivazione delle diverse fasi della cantierizzazione e le conseguenti limitazioni alla circolazione veicolare verranno tempestivamente comunicate

Al via lungo la strada statale 90 “delle Puglie”, in provincia di Avellino, l’intervento di manutenzione programmata sul viadotto di scavalco al fiume ‘Ufita’, situato in corrispondenza del km 14,100, nel territorio dei Comuni di Grottaminarda e di Melito Irpino; i relativi lavori, infatti, sono stati consegnati oggi da Anas al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese con mandataria Pragma Costruzioni Generali Srl e sede in Montecalvo Irpino (AV).

Nel dettaglio le attività, per un investimento complessivo di 4,5 milioni di euro, consisteranno, principalmente, nel ripristino degli strati corticali degli elementi in cemento armato, nella sostituzione degli apparecchi di appoggio esistenti con dispositivi in neoprene armato, nella realizzazione di un nuovo sistema di regimentazione delle acque di piattaforma, nella sostituzione dei giunti di dilatazione, nella nuova impermeabilizzazione e pavimentazione.

Il concreto avvio dei lavori è fissato entro il mese in corso; l’attivazione delle diverse fasi della cantierizzazione e le conseguenti limitazioni alla circolazione veicolare verranno tempestivamente comunicate da Anas.

L’ultimazione dell’intervento è fissata in 540 giorni.