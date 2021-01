Campania a scuola solo le elementari, medie e superiori se ne parla ( forse) a febbraio Per gli alunni di medie e superiori niente ritorno in classe prima di febbraio. Lunedì 25 gennaio in Campania si va verso il rientro in aula della quarta e della quinta classe delle scuole elementari. Dopo la didattica in presenza per le scuole dell’Infanzia e per le prime tre classi della primaria, arriva l’annuncio dell’assessore all’Istruzione della Regione Campania Lucia Fortini. “La settimana prossima, per il 25 gennaio, ci auguriamo possano ritornare in presenza la quarta e la quinta classe delle scuole primarie” ha sottolineato nel corso della consueta diretta Facebook di ieri. Fortini replica alle polemiche degli ultimi giorni sulla didattica a distanza nonostante il ritorno della Campania in zona gialla: “Qualcuno ha scritto che sembra una contraddizione che in una regione gialla parecchie classi delle scuole siano ancora con la didattica a distanza. In realtà non lo è. Siamo in zona gialla proprio perché abbiamo fatto scelte dure, all’inizio molto criticate, mentre oggi è evidente che raccogliamo i frutti di scelte complicate e difficili”. Ritorno a febbraio allora? Forse.. Dall’aria che tira è probabile che continuerà la DAD , prima o dopo Pasqua si potrebbe tornare in classe? Secondo noi per le superiori dopo.. Ma staremo a vedere .