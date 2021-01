Campania: a rischio la riapertura delle superiori

Campania. Lunedì prossimo riprendono dopo una lunghissima pausa le lezioni in presenza per le scuole superiori campane, e in vista di questo appuntamento il governatore Vincenzo De Luca raccomanda ai dirigenti scolastici di non superare nelle classi il 50% degli alunni. Si tratta della soglia minima prevista dalle norme nazionali, che potrebbe arrivare fino al 75% ma che qui, a giudizio dell’Unità di crisi, è bene non superare. È lo stesso De Luca a spiegarne i motivi. «Nell’odierna riunione con l’Unità di Crisi regionale è stato rappresentato che, in concomitanza con la ripresa in presenza delle attività didattiche della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono stati rilevati, nella settimana scorsa ed in quella in corso, plurimi casi di contagi in ambito scolastico, anche riferiti ad intere classi, nonché diffuse situazioni di assembramento nei pressi degli istituti scolastici, pericolosi per il rischio di contagi connesso al mancato rispetto della distanza interpersonale di sicurezza»; il tutto mentre si assiste a «un trend in aumento del numero dei contagi e dei ricoveri di degenza Covid-19». Dunque il ritorno in classe delle superiori potrebbe peggiorare ulteriormente il quadro, in assenza di controlli e misure preventive. De Luca invoca «misure massimamente prudenziali nella organizzazione delle attività scolastiche, per scongiurare rischi connessi ad assembramenti, in aula e nei contesti di prossimità delle scuole».

E molti sindaci in vista della riapertura delle superiori, da lunedì, hanno preferito emettere sin d’ora ordinanze più restrittive: in penisola sorrentina i sindaci di Sorrento e Piano hanno rinviato addirittura a fine febbraio la riapertura dei licei “Gaetano Salvemini” e “Francesco Grandi”, e dell’istituto polispecialistico “San Paolo” a Sorrento e dell’Istituto Nautico “Bizio” a Piano «considerato che la diffusione del contagio da Covid-19 in ambito locale mantiene tuttora la sua criticità, data la costanza dei casi rilevati – si legge nel provvedimento firmato dal sindaco Massimo Coppola è richiesta necessariamente l’insistenza di misure rigorose di contrasto, ai fini della tutela della salute pubblica”. Da più parti si susseguono notizie di classi in quarantena per la presenza di alunni positivi, alle elementari e alle medie. Come a Torre del Greco, dove 4 classi elementari sono finite in quarantena ed è stata disposta la chiusura per due giorni di tutta la scuola per effettuare le opportune opere di sanificazione, dopo alcuni casi di positività registrati al plesso Padri Redentoristi dell’istituto comprensivo Angioletti.