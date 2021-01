CALCIOMERCATO NAPOLI SI CERCA L’ANTICIPO PER ZACCAGNI

Il Napoli prepara un’altra operazione alla Rrahmani-Petagna. Si ravviva il mercato del Napoli in entrata e si cercano lementi di qualità che possono dare quel contributo di claase per contrastare le squadre più competitive.

Si tratta di Mattia Zaccagni, centrocampista offensivo del Verona che sta strappando applausi in questo campionato con già 4 gol e 5 assist. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, con il suo agente Fausto Pari il discorso va talmente spedito che non è per nulla sbagliato parlare di accordo. Da definire l’intesa con il Verona sulla base di 14mln di euro complessivi tra base fissa e bonus.

Resta da portare l’affondo decisivo per chiudere e sbaragliare la concorrenza composta da Milan, Inter, Roma e Sassuolo che lo seguono da tempo.