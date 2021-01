Calciomercato 2021: Obiettivi e Cessioni del Napoli calcio

Il calciomercato 2021 del Napoli ruota intorno alle cessioni. La prima forse la più scabrosa è quella di Milik. L’ex orami centravanti del Napoli vuole andare via per non perdere l’Europeo 2021, il Napoli lo vuole cedere perché non vuole perderlo a parametro zero. Tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare. Mare rappresentato da due motivi. Il primo è rappresentato da due vertenze giudiziarie che il giocatore ha con il Napoli. La prima è rappresentata dalla multa che il Napoli inflisse alla squadra dopo l’ammutinamento post Salisburgo. La seconda riguarderebbe una pubblicità che il giocatore avrebbe fatto ad un ristorante polacco senza l’autorizzazione della società che detiene i diritti d’’immagine. La seconda motivazione che rende difficile la cessione già a gennaio di Milik è la valutazione che il Napoli fa, nonostante che il giocatore è fuori rosa e non gioca, è di 15-18 milioni di Euro. Valutazione che spaventa qualsiasi pretendente al giocatore.

Cosa manca: Manca un terzino sinistro forte e affidabile. Mario Rui, svilito dall’allenatore, non è più affidabile, non lo era prima a maggior ragione oggi, Ghoulam con tutto il rispetto non è la freccia azzurra di un tempo. Non articola il ginocchio e neanche l’esperimento d’inserirlo sulla fascia sinistra in avanti come ala è riuscito. Manca un centrocampista che sappia uscire palla a piede e che possa dare riposo a Demme, l’unico che sia equilibratore della squadra. Manca anche un allenatore che riesca a saper leggere le partite. Troppe le partite sbagliate da d Gattuso. Gattuso che è stato bravo a far resuscitare squadre derelitte come la Lazio, l’Inter e finanche il Torino ultimo in classifica. Il colmo dei colmi. Manca un centravanti. In assenza di Osimhen, con Petagna che si è dimostrato un giocatore di seconda fascia o di serie B con Milik e LIorente che saranno ceduti, Mertens infortunato ma usurato dal tempo ma solo fisicamente e mai nella classe, c’è bisogno di un giocatore che faccia salire la squadra nei momenti di difficoltà nel palleggio basso. Un nome Diego Costa potrebbe essere il sogno azzurro…ma DeLa che intenzioni ha? Manca un difensore centrale che sappia uscire palla a piede? Un nome su tutti Musacchio del Milan

Obbiettivi Al momento solo quello di cedere Dopo di che acquistare un terzino sinistro Numero uno Emerson Palmieri. Sarebbe io miglior modo d’iniziare il 2021.

Cessioni. Oltre a Milik, gli interessati alla cessione sono Malcuit e Ghoulam. Il problema? Chi li prende Sicura partenza di LIorente.