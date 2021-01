Calcio, Zazzaroni afferma che l’Inter è in vendita. Arrivano minacce di morte per lui

A riferire la notizia è stato Piero Chiambretti nel suo programma Tiki Taka. Il conduttore ha spiegato che Zazzaroni ha scritto dell’ipotesi che l’Inter possa essere venduta da Suning, la società nerazzurra avrebbe poi smentito, ma Zazzaroni è stato pesantemente attaccato e minacciato”. Anche lo stesso giornalista bolognese ha poi specificato: “Sui social accade di tutto, ci sono tanti imbecilli che si nascondono dietro dei nickname. Non si può tacere su queste cose, non bisogna dire che le cose vanno così. Io sono uscito dai social due anni fa perché non si può parlare tranquillamente con persone che si nascondono e t’insultano senza poter essere punti. Che l’Inter sia in vendita posso confermarlo, ho le mie fonti, ma lo smentiscono. Ci sono dei finanziamenti che vanno in scadenza, e anche Marotta ha riferito che devono diminuire i costi. Non ci sono ricavi”