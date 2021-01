Calcio, vittoria a tavolino per il Sorrento eSport con il Crema

Vittoria a tavolino per i player rossoneri contro il Crema. La società lombarda è stata vittima di un comportamento antisportivo da parte dei suoi giocatori che in maniera improvvisa e senza alcun preavviso hanno deciso di non proseguire la competizione. Il Crema preso atto di tale decisione ripartirà domani, dalla prima giornata di ritorno, con una nuova rosa. Prossimo impegno per i costieri domani, martedì 12 gennaio 2021, alle ore 22.00 contro la Recanatese.