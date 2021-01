Calcio, tegola Napoli: Fabian Ruiz positivo al Covid

Alla vigilia di Napoli-Fiorentina brutte notizie per mister Gattuso: Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid19. A rendere nota la notizia è la SSC Napoli attraverso un comunicato: “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra ad accezione di Fabian Ruiz. Il calciatore spagnolo è risultato positivo e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. Anche il N8 azzurro ha voluto scrivere un post sui social: “Scrivo questo comunicato per informarvi che sfortunatamente sono risultato positivo al Covid. Sono isolato in casa e sto seguendo tutti i protocolli stabiliti dal Napoli e dalla Serie A. Ringrazio enormemente per i messaggi di appoggio che sto ricevendo, io sto bene ed anche la mia famiglia. Tornerò a lavorare con la squadra quando avrò recuperato completamente, intanto continuerò ad appoggiare la squadra da casa. Vi chiedo per favore di stare attenti per voi e per gli altri. Seguite le indicazioni e le misure sanitarie necessarie per evitare la diffusione del virus. Un abbraccio e forza Napoli sempre!”. Il Napoli, oltre alla gara con i viola domani, sarà impegnato al Mapei Stadio mercoledì alle 21 per disputare la finale di Supercoppa italiana contro la Juventus. Tutti i giocatori azzurri saranno dunque maggiormente sotto osservazione nella speranza che non risulteranno altri calciatori contagiati nei prossimi giorni.