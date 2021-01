Calcio, stabilite le date dei recuperi di serie C: Juve Stabia-Casertana si giocherà il 27 gennaio alle 15

Fissata per il 23 dicembre al Menti, Juve Stabia-Casertana fu rinviata a data da destinarsi, non senza tante polemiche, a causa dell’elevato numero di giocatori positivi al Covid tra le fila rossoblù. La Lega Pro si è finalmente espressa sulle date dei recuperi e per la Casertana si prospetta una serie di impegni ravvicinati in questo metà mese di gennaio: “La Lega Pro ha ufficializzato il recupero della partita tra Juve Stabia e Casertana, valida per la diciassettesima giornata di campionato: si giocherà mercoledi 27 gennaio alle ore 15,00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia”. L’altro recupero per la squadra di Guidi, quello col Bisceglie, invece si terrà mercoledì 20 gennaio, sempre alle 15.