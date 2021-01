Calcio, Sorrento: “Benvenuto Genny Russo”

Il Sorrento 1945 è lieto di ufficializzare il tesseramento di Genny Russo, difensore classe 1995. Ha disputato la prima parte di stagione con il Fasano collezionando 8 presenze e 2 reti. In passato ha indossato le maglie di Tuttocuoio, Vastese, ACR Messina, Bisceglie, Akragas. “Sono molto contento di aver sposato il progetto di questa ambiziosa e gloriosa Società. Ringrazio tutti per avermi dato questa possibilità e spero di poter dare il mio contributo a questo gruppo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Forza Sorrento!”