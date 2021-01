Calcio, sconfitta amara per la Cavese battuta la 92′ dal Palermo

Un’altra sconfitta per la Cavese che, alla 18° giornata di campionato si ritrova ancora a 8 punti in classifica. Esordio amaro per il neo allenatore, Salvatore Campilongo che vede i metelliani perdere in casa contro un buon Palermo ma che passa in vantaggio solo al 92′. Autore del gol e grande protagonista della vittoria è l’attaccante Nicola Rauti, intervenuto in conferenza stampa nel post match: “Noi giochiamo per vincere, siamo fortunati perché in tanti stiamo trovando il gol e chiunque segni l’importante è vincere. Porta stregata? Era una partita che bisognava sbloccare contro una squadra intenta a trovare un risultato positivo. Poi alla fine siamo stati fortunati con il mio gol: l’importante era sbloccarla e se non lo fai all’inizio diventa difficile”. Un grandissimo gol di testa per l’attaccante che afferma: “Cerco di migliorarmi, se devo essere sincero non pensavo di far gol proprio di testa e non essendo altissimo cerco di completarmi e provare a fare più gol di testa”.