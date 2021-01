Calcio, problemi in casa Juve: anche Cuadrado positivo al Coronavirus

Dopo Alex Sandro, arriva la positività al Coronavirus anche di Cuadrado. A comunicarlo è la società bianconera: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Juan Cuadrado. Il calciatore è già stato posto in isolamento ed è asintomatico”. Un problema in più per Pirlo, che ora ha a disposizione i soli Danilo e Frabotta come terzini schierabili. Dovrebbe essere proprio il brasiliano a prendere il posto di Cuadrado sull’out di destra.