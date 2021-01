Calcio, Osimhen l’ha fatta grossa! Festa di compleanno senza distanziamento e senza mascherina

“Osimhen sarà multato dalla società perché non ha rispettato il regolamento del club. E non solo: questo comportamento ha mandato su tutte le furie il Napoli e anche Rino Gattuso”, riferisce Sky. Questa volta il nigeriano l’ha fatta grossa! Reduce da un infortunio ma ormai in via di guarigione, Osimhen ha pensato bene di festeggiare il compleanno il 29 dicembre insieme ad amici e parenti, senza distanziamento e senza mascherina rimediando, come regalo di compleanno non gradito, la positività al Covid. Con molta probabilità l’attaccante azzurro sarà assente anche contro la Juventus il 20 gennaio!