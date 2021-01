Calcio, nella notte imbrattata la sede del Milan Club di Benevento

Il Milan di Pioli, quest’oggi impegnato a Benevento per la 15esima giornata di campionato, ha ricevuto ieri sera una straordinaria accoglienza nella città delle Streghe, da parte dei tifosi milanisti. Stamane, però, un cattivo risveglio per gli stessi che si sono ritrovati la loro sede imbrattata con delle scritte offensive che poco sanno di fair play. L’episodio si è verificato nella notte in via Mario Pacifico, al Rione Libertà del capoluogo da parte di ignoti.