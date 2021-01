Calcio Napoli: Tra le ira dei tifosi contro la squadra spunta l’hashtag #gattusout

A Napoli si respira un’area surreale. La squadra ed il Presidente De Laurentis sono in silenzio stampa mentre il mondo del web e social è in fermento.

Fra le mille critiche alla squadra, che nell’ultima settimana ha alternato una vittoria mostruosa contro la Fiorentina per 6 a 0 e poi due scoffitte tra Supercoppa e Campionato, spunta l’hashtag #gattusout. Sui social si sprecano i sondaggi proposti sul nuovo possibile allenatore e si va dalla nostalgia per Sarri, fino alla richiesta di un ritorno di Rafa Benitez, che è tornato libero dopo l’esperienza in Cina. Tra le idee dei tifosi anche l’arrivo a Napoli di Massimiliano Allegri, che è stato a Napoli da giocatore nel 1997.

Il silenzio della società vuole confermare la fiducia al mister Rino Gattuso, una fiducia condizionata avrà dunque la possibilità di riscattarsi nella partita di giovedì in Coppa Italia contro lo Spezia e soprattutto nelle due gare successive di campionato contro il Parma e il Genoa. Il Napoli è infatti a soli 3 punti dal terzo posto e con una partita in meno rispetto alle sue dirette concorrenti, dovendo ancora giocare il recupero contro la Juve.

Nonostante la rabbia, i tifosi azzurri conservano anche l’ironia e così su Twitter è apparso un meme con la foto, ormai famosa nel mondo, di Bernie Sanders all’insediamento di Biden, seduto su una panchina della fermata di autobus di Posillipo: “è arrivato ed è pronto per la panchina del Napoli al posto di gattusout”