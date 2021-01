Calcio, Napoli-Spezia: tutto da rifare. Esonero Gattuso?

A sorpresa il Napoli perde in casa contro lo Spezia! Una squadra abulica scende in campo contro uno Spezia che, con il minimo sforzo, porta a casa il massimo risultato. Tante occasioni per gli azzurri ma, come ormai capita da parecchio tempo, le finalizzazioni sono sempre troppo poche e, questa volta più che mai, a farne le spese è il 2-1 che potrebbe compromettere la corsa alla Champions League. Sono passati solo 3 giorni, ma sembra lontana secoli la fantastica prestazione dei partenopei che capitanati da uno straripante Zielinski, si è vista contro il Cagliari. Un insolito Lozano schierato come prima punta non fa onore a mister Gattuso, reo di aver commesso qualche errore di troppo, come lui stesso ha ammesso in conferenza. Il ritorno di Mertens, Osimhen e Koulibaly potrebbe dare ossigeno alla squadra apparsa troppo spesso amorfa e che in questo mese sarà impegnata a giocare ogni tre giorni partite decisamente importanti. Esonero Gattuso? Tanti tifosi auspicano per questa decisione della società che resta però ancora silente!