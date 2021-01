Calcio, Napoli-Spezia, out Petagna, Gattuso si affida a Lozano

Allo stadio Maradona è vietato sbagliare. Alle 18 il Napoli di Gattuso affronterà lo Spezia di mister Italiano e, in questo appuntamento, gli azzurri sono obbligati alla puntualità con la vittoria sia per la classifica sia per continuare la scia positiva iniziata con il Cagliari con una grande prestazione. Assenti ancora Osimhen e Mertens, Rino si affida a Lozano, mentre la difesa risentirà nuovamente dell’assenza di Koulibaly. Assente anche Petagna che partirà dalla panchina.

Formazione ufficiale: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Bakayoko, Politano, Zielinski, Insigne, Lozano.