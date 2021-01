Calcio, Momenti di commozione nel pre-gara del Sorrento-Portici

Momenti di commozione nel pre-gara del Sorrento-Portici: entrambe le compagini hanno ricordato due grandi uomini scomparsi da poco, dopo aver combattuto per molto tempo contro una brutta malattia. I rossoneri, con in mano la maglia di Roberto Fiorentino, grandissimo tifoso della squadra costiera, morto il 2 gennaio all’età di 43 anni. Il Portici con la maglia di Luca Alvieri, addetto stampa della società, deceduto il 19 dicembre 2019 alla tenera età di 21 anni. Di seguito il post di ringraziamento degli ospiti: “Ringraziamo il Sorrento 1945 per questo ricordo condiviso di Luca Alvieri e Roberto Fiorentino. Due tifosi, due appassionati, due splendidi cuori azzurro e rossonero”.