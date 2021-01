Calcio, Migliorini lascia la Cavese e retrocede in serie D

Andrea Migliorini lascia la Cavese dopo una stagione e mezza, con 31 presenze complessive, 6 delle quali nel torneo in corso. Il giocatore scende di categoria accettando di entrare a far parte del Lavello, formazione che viaggia nelle zone alte della classifica nel girone H di Serie D. In partenza sembra esserci anche il difensore Paolo Cannistrà, classe 2000, che dovrebbe rientrare alla Spal per poi essere girato in prestito al Piacenza, ma questo non è ancora ufficiale.