Calcio, l’Avellino batte la Cavese e si aggiudica il terzo posto in classifica

Avellino-Cavese inizia con il ricordo del fotoreporter Massimo D’Argenio: il capitano Mirko Miceli ha voluto omaggiare il fotografo e tifoso biancoverde scomparso di recente depositando un mazzo di fiori sotto ad una gigantografia esposta in Curva Sud. Inizia la partita e all’Avellino basta un gol di Adamo, al 10′, per far suo il derby al “Partenio-Lombardi” con la Cavese e chiudere il girone di andata al terzo posto in classifica, a quota 31 punti. Terzo successo casalingo consecutivo firmato anche da due gran parate di Forte, su Bubas, prima, e De Paoli, poi. I metelliani sono ultimi in solitaria, con solo 8 punti, al “giro di boa”. Finisce 1-0. Domenica prossima, alle 17,30, via al girone di ritorno con Turris – Avellino, mentre la Cavese sarà impegnata alle ore 15 in trasferta con la Vibonese.

Il tabellino.

Avellino – Cavese 1-0

Marcatore: pt 10’ Adamo.

Avellino (3-5-2): Forte; Illanes, Miceli, L. Silvestri (44′ st Rocchi); Ciancio, Adamo (17′ st Carriero), Aloi, D’Angelo, Tito (44′ st Baraye); Santaniello (18′ st Fella), Bernardotto (18′ st Maniero). A disp.: Pane, Rizzo, De Francesco, Dossena, Errico. All.: Braglia.

Cavese (3-5-2): Russo; Marzupio, De Franco, Granata (1′ st De Vito; 35′ st Favasuli); Senesi, Lulli (23′ st De Paoli), Cuccurullo, Pompetti, Ricchi; Calderini (40′ st Gatto), Bubas (23′ st Germinale). A disp.: Bisogno, Paduano, Montaperto, Oviszach, Semeraro, Vivacqua. All.: Campilongo.

Arbitro: Giaccaglia della sezione di Jesi. Assistenti: Cerilli e Pressato della sezione di Latina. Quarto ufficiale: Frascaro della sezione di Firenze.

Note: Ammonii: Illanes, Aloi e De Franco per gioco falloso. Angoli: 2-4. Recupero: pt 0’, st 5’.