Calcio, la Ternana batte la Juve Stabia per 3-0 e chiude il girone di andata da imbattuta

Non c’è stata partita quest’oggi al Menti di Castellammare dove la Ternana capolista supera agilmente la Juve Stabia, battendola per 3-0 e chiude il girone di andata da imbattuta. Dopo aver creato diverse occasioni, i rossoverdi vanno in vantaggio con un tiro di Peralta. La Juve Stabia non reagisce e le fere colpiscono ancora a fine primo tempo con un colpo di testa di Suagher. La gara viene virtualmente chiusa già al 52esimo quando Vantaggiato fa tris. La Juve Stabia prova a rientrare in partita ma la traversa nega il gol a Troest. Nel finale altro legno per i gialloblu colpito da Romero.

TABELLINO

JUVE STABIA (4-3-3): Tomei; Garattoni (1’st Lia), Troest, Allievi, Rizzo (21’st Codromaz); Berardocco, Vallocchia, Fantacci; Golfo (21’st Ripa), Romero, Orlando (34’st Guarracino). A disp.: Lazzari, Russo D., Mastalli, Bovo, Volpicelli, Oliva. All. Padalino

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Suagher, Kontek, Salzano; Damian (27’st Proietti), Paghera (36’st Palumbo); Peralta (17’st Partipilo), Falletti, Furlan (27’st Russo M.); Vantaggiato (36’st Torromino). A disp.: Vitali, Mammarella, Ferrante, Ndir, Raicevic, Laverone, Bergamelli. All. Lucarelli

ARBITRO: Ricci di Firenze

RETI: 27’pt Peralta, 42’pt Suagher, 5’st Vantaggiato