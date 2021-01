Calcio, la mamma di Nicolò Zaniolo: “ecco la verità su mio figlio”

Al centro di tante polemiche nelle ultime settimane, Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma, nonostante avesse espressamente richiesto la privacy sulla sua vita privata, è finito nuovamente sui social. Sì perché quest’oggi la madre, Francesca Costa ed il suo agente Claudio Vigorelli, sono intervenuti per smentire la zia della ex compagna del calciatore, che avrebbe rivelato dei dettagli sulla rottura del fidanzamento non veri. “Dopo aver letto e sentito oggi tutto questo – le parole di Francesca Costa – ho deciso di dire la mia. Non è vero che Sara è stata cacciata di casa come dice questa zia, è andata via dopo aver rotto con Nicolò perché la casa era di mio figlio ed era normale tornasse a casa sua. Lei mi ha bloccata su Instagram, con mio figlio si sono bloccati a vicenda, ma noi l’abbiamo trattata come una figlia”. Sara aspetta un figlio da Zaniolo dopo che, a febbraio, aveva già interrotto una gravidanza: “È vero, questo lo confermo, ed era felice di questa scelta perché diceva di non essere pronta. Ora c’è un altro bambino di mezzo, Nicolò si occuperà di lui materialmente e con l’affetto di un padre, ma non ama più la ragazza. Quando ci ha chiamato per dirci della gravidanza era disperato e piangeva: “Ho bisogno di voi”. E noi siamo corsi a Roma da La Spezia”. La Costa ha anche ammesso di aver cambiato casa non per scappare da Sara ma “per scaramanzia dopo due infortuni lì”. Nicolò ora ha un’altra compagna, Madalina Ghenea, modella 33enne che alla madre non piace: “Noi non siamo d’accordo con la relazione che sta avendo con questa donna, che è poco più piccola di me. Cerchiamo in tutti i modi di farlo ragionare, purtroppo è uscita e non possiamo fare nulla. Abbiamo paura che qualcuno voglia rovinargli la carriera, cerchiamo di seguirlo 24 ore al giorno. Nicolò non è facile da gestire”.