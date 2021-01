Calcio, la Juventus femminile vince la Supercoppa. Il Napoli si congratula ma è costretto a cancellare il post

La Juventus Femminile vince la Supercoppa dopo aver battuto in finale la Fiorentina per 2-0. Tra i tantissimi complimenti, giunti alla squadra bianconera a mezzo social, è arrivato anche il tweet della Napoli Ladies, costretta però a cancellarlo quasi subito a causa dei commenti dei tifosi napoletani ben poco sportivi. Ecco il secondo messaggio postato per spiegare questo gesto: “Ci siamo visti costretti a rimuovere il Tweet nel quale sottolineavamo il successo della Juventus in Supercoppa. A quanto pare l’educazione e la sportività non sono comuni a tutti. Ci scusiamo con i nostri Followers” .“Gli autori dei commenti inappropriati sono stati segnalati e bloccati. Rinnoviamo i complimenti alla Juventus Women“.