Calcio, la Juve Stabia ufficializza l’arrivo di Borrelli

Sono ripresi ieri, allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, gli allenamenti in vista della gara di Monopoli di sabato. Rimesso in tempi record in gruppo anche Jacopo Scaccabarozzi che è stato sottoposto ad un piccolo intervento del terzo dito della mano sinistra dal medico sociale Dottor Giovanni Porpora. Nel frattempo la società gialloblù ha annunciato l’arrivo di Gennaro Borrelli: “La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dal Pescara via Cosenza, a titolo temporaneo, dell’attaccante Gennaro Borrelli, classe 2000. Il calciatore, natio di Campobasso, è cresciuto calcisticamente nel Pescara, con il quale ha debuttato nel campionato di serie B, ed è reduce dall’esperienza al Cosenza”. Queste le sue prime parole: “Sono felice di essere qui a Castellammare di Stabia in una piazza così importante e calorosa. Spero di ripagare la fiducia nel migliore dei modi. Ringrazio la società che mi ha voluto fortemente. Sono a disposizione del mister e dei compagni, pronto a dare il mio contributo”. Gennaro Borrelli ha scelto il 29 come numero di maglia.