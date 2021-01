Calcio, Improta saluta la Juve Stabia, sarà il direttore tecnico della Sambenedettese

Era nell’aria già da qualche giorno la notizia delle dimissioni di Giovanni Improta, ormai ex Club Manager della Juve Stabia ma oggi è arrivato il comunicato ufficiale della società gialloblù: “La S.S. Juve Stabia comunica di aver accettato le dimissioni del Club Manager Giovanni Improta presentate nelle ultime ore. Una storica figura del nostro club ha deciso di lasciare per intraprendere una nuova avventura professionale. Gianni ha rivestito tanti ruoli nel club, diventando anche Amministratore Unico nel 2020, prima di rivestire nuovamente l’incarico di Club Manager in questa stagione. A Gianni, professionista esemplare, dall’immensa cordialità e dalla grande esperienza, vanno i nostri più sinceri auguri, ringraziandolo per quanto fatto per questi colori”. Improta è già, ufficialmente, il nuovo direttore tecnico della Sambenedettese.