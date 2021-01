Calcio, Il mondo del calcio lancia un SOS al governo di Conte

Il mondo del calcio, piegato come tanti altri settori industriali, lancia un SOS al governo di Conte perché provato dalla gravissima crisi economica generata dall’emergenza Covid. In particolare il prossimo 16 febbraio ci saranno delle scadenze tra cui il saldo degli ultimi stipendi del 2020 ma, attualmente, pochissimi club hanno la liquidità per poter onorare i pagamenti. Chiede il posticipo di due mesi la Lega Serie A, appoggiata dall’Assocalciatori presieduta da Umberto Calcagno: “La richiesta di posticipare il lordo è stata ottenuta da altri settori industriali, è un ragionamento di sistema e ben venga. Se invece dobbiamo ripartire da dove ci eravamo lasciati, dai tagli agli stipendi, allora non va. Abbiamo concluso le rinegoziazioni a settembre e oggi il 50% delle società paga con puntualità”.