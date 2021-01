Calcio, il Foggia agguanta un pari in extremis. Finisce 1-1 il match con la Juve Stabia

Con il posticipo di ieri sera Foggia-Juve Stabia si è completata la diciottesima giornata del girone C di Serie C. Il match è terminato 1-1, con le vespe passate in vantaggio grazie al rigore di Berardocco nel secondo tempo e raggiunte nel finale dal pari di Dell’Agnello. Grazie a questo risultato, i rossoneri salgono al terzo posto, mentre i campani salgono a quota 23 punti. Al termine della partita mister Padalino ha affermato: “Abbiamo segnato su calcio di rigore ma il vantaggio poteva arrivare prima, Fumagalli ha fatto delle parate non indifferenti. Ci aspettavamo la reazione del Foggia, abbiamo affrontato una squadra che sta facendo un percorso positivo. Avrei fatto la firma per una prestazione così, ovviamente non con un risultato del genere. Sono comunque soddisfatto perché loro non sono riusciti a creare le occasioni che creano solitamente mentre noi ne abbiamo sprecato diverse. Sono stati efficaci nell’unica azione pericolosa. I playoff sono il nostro obiettivo, il campionato è ancora lungo e dobbiamo provare a fare sempre meglio, senza porci limiti”.