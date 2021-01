Calcio, il derby Lazio-Roma porta le firme di Immobile e Luis Alberto

Serata da incubo per la Roma che, nel derby dell’anticipo della diciottesima giornata, viene annientata da un’ottima Lazio. Una partita imbarazzante dei giallorossi che perdono 3-0 contro la compagine biancoceleste di mister Inzaghi. Errori difensivi ingenui, attacco inesistente e neanche una reazione dopo i goal subiti. Ad aprire le danze è un errore clamoroso di Ibanez che si addormenta e propizia l’1-0 di Immobile. Il raddoppio arriva dieci minuti dopo con Luis Alberto che approfitta di una nuova disattenzione in copertura di Ibanez e dal limite fulmina Pau Lopez. Stesso copione nel secondo tempo: la Roma è inconcludente e la Lazio concretizza il terzo goal, nuovamente di Luis Alberto. Finisce dunque con un meritato 3-0 per gli uomini di Inzaghi, a cui, fortunatamente, non hanno assistito in prima persona i tifosi giallorossi.