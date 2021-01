Calcio, gran bel gesto di Mohamed Fares: compra un motorino al rider derubato

Una bruttissima notizia arriva da Napoli e che in poco tempo ha fatto il giro del web, quella di un rider di 52 anni, accerchiato e malmenato da sei malviventi mentre svolgeva il suo lavoro. Un video che riprendeva la scena è diventato virale ed è arrivato agli occhi di chi si è prodigato immediatamente per far partire una raccolta fondi, il cui obiettivo era raggiungere 5.000€. Non è rimasto indifferente il gesto del biancoceleste Mohamed Fares che avrebbe donato 2.500€, ovvero il valore intero del mezzo rubato. Appresa la notizia sui social, infatti, sono arrivati migliaia di messaggi da parte dei tifosi del Napoli, e non solo, che esaltano il gesto del giocatore: “Avrai sempre il rispetto di noi napoletani”, e ancora: “Il popolo napoletano non dimenticherà mai il tuo gesto”, “Applausi infiniti per Momo Fares”. Sono solo alcuni degli elogi che in queste ore stanno arrivando all’indirizzo dell’algerino. Il bellissimo gesto è stato confermato dall’esterno sinistro ex Spal con una storia sul suo profilo Instagram.