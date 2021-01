Calcio, giornata amara per il Sorrento che perde col Portici in casa e il primato in classifica

Gran brutta giornata per il Sorrento che perde col Portici in casa per 3-0 e il primato in classifica ormai del Casarano! Gli ospiti ben organizzati in campo, nonostante il poco tempo per preparare il match, espugnano lo Stadio Italia di un Sorrento privo dei centrali Cacace e Mezavilla e delle idee di gioco, che prende un palo e sbaglia un rigore con Cassata. La prima rete alla mezz’ora. Il tiro di Nappo colpisce il palo interno e supera il portiere rossonero. Il raddoppio al 7′ della ripresa. Anche questa volta è sempre Nappo che è preciso e butta il pallone direttamente in fondo alla rete. Il tecnico del Sorrento Fusco attua delle sostituzioni ma il Portici controlla l’evoluzione della gara e conquista una importante vittoria, consolidata al 41′ dalla rete di Esposito, subentrato a Illuminato al 27′ della ripresa. Il Portici si allontana dalla zona retrocessione mentre per i rossoneri è il momento di riflettere e reagire per l’ appuntamento di domenica prossima alle 14:30 a Picerno!