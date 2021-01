Calcio, Gattuso fuoco e fiamme nello spogliatoio, poi la carica per il prossimo match

A seguito della brutta sconfitta contro lo Spezia, un furioso Gattuso si sarebbe presentato negli spogliatoi per inveire, non risparmiando qualche cazzotto contro il muro, verso i suoi uomini, accusandoli di “non avere gli attributi”. Mortificati e con gli occhi lucidi, gli azzurri non avrebbero battuto ciglio né pronunciato parola alle domande: ” perché tutto quel nervosismo e quell’ansia dopo il goal di Petagna? Perché quello scoramento improvviso dopo la rete dell’1-1?”. In casa Napoli un’aria che triste che il mister, ritornato alla calma, avrebbe poi stemperato cercando di dare lo giusto spirito a quella che sarà la prossima gara: “Ora non facciamoci prendere dallo sconforto, buttiamo via quelle facce tristi, mettiamoci al lavoro e pensiamo con energia alla gara con l’Udinese. E insistiamo con le cose che abbiamo fatto bene”.