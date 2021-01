Pareggio in casa per il Bari che contro la Turris non va al di là dell’1-1. Dopo un primo tempo non esaltante, i padroni di casa cambiano atteggiamento nella ripresa ma, pur provando diverse volte, non trovano la porta. In conferenza stampa mister Fabiano analizzano il match dei corallini: “Grandissimo primo tempo da parte nostra, dove non abbiamo mai buttato la palla e abbiamo sempre costruito da dietro. Nella ripresa il Bari ci ha pressato maggiormente, ma nel complesso credo che le occasioni da gol ci siano state da ambo le parti. Infatti, potevamo far gol anche noi con Pandolfi e Signorelli. Il rammarico è aver preso gol da una situazione in cui avevamo il pallino del gioco, ma siamo stati bravi a tenere botta dopo il pareggio contro una squadra a mio avviso fuori categoria. Per noi si tratta di un punto che ha lo stesso peso degli altri conquistati finora, indipendentemente dal valore dell’avversario. Lo spirito resta quello di andare a battagliare su tutti i campi, cercando di far valere la nostra personalità e le nostre qualità”.