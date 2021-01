Calcio, finisce 1-1 Turris-Vibonese

Il primo anticipo della diciannovesima giornata del girone C ha visto Turris e Vibonese pareggiare 1-1: al vantaggio degli ospiti con Plescia al 33′ ha risposto Romano che, a due minuti dal termine, ha siglato la rete del pareggio. Il direttore dei corallini, interviene nella sala stampa del “Liguori” per la conferenza post gara: “Non era facile affrontare una squadra che viene a Torre del Greco a giocare in undici dietro la linea della palla… La Turris è stata brava e caparbia a crederci fino alla fine. Non guardiamo la classifica, né chi ci precede né chi abbiamo sotto. Guardiamo sempre a noi stessi ogni domenica, sappiamo che dobbiamo fare punti per raggiungere quota quaranta. Ne abbiamo ventisette con la speranza di farne quanto prima quaranta per poter dire di aver raggiunto il nostro obiettivo in campionato”. Per quanto riguarda il mercato, Primicile aggiunge: “La Turris per il momento non farà operazioni né in entrata né in uscita. In questo momento abbiamo una squadra solida, un gruppo che sta bene insieme e giocatori che sono contenti perché, come si è visto anche oggi, chi più chi meno, ognuno sta trovando il suo spazio. Devono essere bravi loro a mettersi in mostra e cercare di essere da Turris e di questa categoria”. Sui rinnovi di Da Dalt e Lamè: “Sono ragazzi che lo meritavano. Qualcuno mi chiede come abbia potuto rinnovare Lamè pur avendo giocato una sola partita… beh, la Turris è una società di principio e quindi è fondata anche su altri obiettivi, non solo quello del giocare con continuità. Uno come Lamè, che quando è stato chiamato in causa si è fatto trovare sempre pronto, meritava il rinnovo del contratto. Prossimamente ci occuperemo anche del rinnovo degli altri in scadenza perché abbiamo il piacere di trattenerli a Torre del Greco”.

Il tabellino della gara:

Turris(4-3-3): Abagnale; Di Nunzio, Esempio, Lame(46’D’Ignazio), Lorenzini(73’Romano); Da Dalt, Franco, Signorelli(63’Alma), Tascone(84’Fabiano); Pandolfi, Longo(c)(73’Persano)

In panchina: Lonoce, Barone, Alma, Loreto, Fabiano, D’Alessandro, Persano, Romano, D’Ignazio, Marchese, Giannone, Esposito

Allenatore: Franco Fabiano

Vibonese(3-5-2): Marson, Rasi, Redolfi(c), Sciacca, Spina(88’Ambro), Berardi(67’Parigi) Ciotti, Tumbarello, Bachini, Vitiello, Plescia

In panchina: Mengoni, Mancino, La Ragione, Falla, Leone, Ambro, Montagno, Riga, Parigi, Di Santo, Laaribi

Allenatore: Angelo Galfano

Reti: 33’Plescia(V), 88’Romano(T)

Ammoniti: Signorelli(T), Lame(T), Plescia(V), Persano(V), Romano(T)

Minuti di recupero: 1’p.t.;5’s.t.

Parziali: (0-1;1-0)

Arbitro: Sig. Giuseppe Collu della sez. di Cagliari, assistenti i sigg. Conti di Seregno e Biffi di Treviglio. Quarto uomo il sig. Saia di Palermo